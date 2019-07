Router Netgear, 8GB di RAM ed hard disk portatile da 1TB in offerta su Amazon

Anche oggi vi teniamo compagnia con le migliori offerte d'elettronica ed informatica proposte da Amazon ai propri utenti. Il volantino di oggi è molto ricco e va ad abbracciare tre categorie, con quattro prodotti che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti.

Il primo prodotto è un router Netgear WiFi AX1100, con supporto alla velocità tri-band e 12 stream, in grado di supportare una velocità fino a 10,8 Gbps. Il router può essere portato a casa al prezzo speciale di 479,90 Euro, un prezzo estremamente vantaggioso che ha fatto dilatare i tempi di spedizione ad 1-2 mesi.

Tante offerte anche sulle memorie RAM. Il modulo da 8 gigabyte DDR3 targato Intel può essere acquistato a soli 50,21 Euro, a cui bisogna aggiungere 1,99 Euro di spese di spedizione. E' anche disponibile in offerta un modulo Toshiba DDR2 a 15,99 Euro più 2 Euro di spedizione.

Infine, segnaliamo in offerta a soli 46,80 Euro l'hard disk esterno Store 'N' Go di Verbatim da 1 terabyte, per un risparmio del 27% rispetto ai 64,51 Euro di listino. L'hard disk è l'ideale per l'uso in ufficio o personale, e supporta anche l'interfaccia USB 3.0 che garantisce velocità di trasferimento dati ultraveloci.

Come sempre, Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza delle offerte.