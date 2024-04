Router WiFi 6E Netgear Nighthawk in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Dopo aver parlato dello sconto Amazon sul Redmi 12, continuiamo a spulciare quelle che sono le principali promozioni proposte in giornata odierna dal colosso di Seattle per soffermarci sull’offerta proposta su un router Netgear.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Stiamo parlando del router Netgear Nighthawk RAXE300, che è disponibile a 299,98 Euro, il 9% in meno rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente ma il 25% in meno rispetto ai 399,99 Euro di listino. Acquistando il router in questione si avrà anche diritto ad uno sconto del 33% su Game Pass per PC, come indicato direttamente nelle condizioni dell’offerta.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per domani 5 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 11 ore. il router in questione offre una velocità wireless tri band fino a 7,8 Gbps e supporta la banda a 6 GHz con una copertura massima di 175 metri quadri e 40 dispositivi.

