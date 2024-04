Con questo Router WiFi la connessione volerà: fino a 6 flussi!

NETGEAR Router WiFi 6 Nighthawk AX6 RAX50 vanta 6 flussi WiFi con velocità AX5400 (fino a 5.4 Gbps). E, come annunciato nel sottotitolo, con una copertura fino a 175 mq. Quindi ideale anche per ville e case su più piani. Lo sconto è pari al 10%, lo pagherai 179,99€ euro! Ma si tratta di un'offerta a tempo!

Grazie a questo router potrai goderti film, giochi, videochiamate e altro ancora senza interruzioni su tutti i tuoi dispositivi, e anche contemporaneamente.

I 6 flussi WiFi del router RAX50, infatti, offrono prestazioni e affidabilità elevate fino a 4 volte superiore per i dispositivi IoT. La velocità arriva fino a 5.4 Gbps, e potrai scaricare, trasmettere in streaming e trasferire file fino a 4.5 volte più velocemente.

Molto facile da usare, non necessita di un intervento di un tecnico: collega semplicemente Internet alla porta WAN utilizzando un cavo Ethernet e inizia a utilizzare la tua rete cablata e wireless.

Il router Netgear protegge la privacy di tutti i dispositivi, offrendo una una protezione antivirus, antimalware e antifurto.

Molto vantaggiosa l'app Nighthawk, la quale, oltre a semplificare la configurazione del router, include funzionalità come il test della velocità Internet, l'accesso remoto alla rete, la messa in pausa di Internet e altro ancora. Tutto nel palmo della tua mano.

