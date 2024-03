Router wifi mesh Amazon eero Pro 6E in SUPER SCONTO per pochi giorni

Amazon propone uno sconto molto interessante su un proprio modello di router wifi mesh della gamma eero, su cui è possibile godere di una riduzione del 29% rispetto al prezzo di listino, ma anche rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente.

Il modello in questione è il router wifi mesh Amazon eero Pro 6E, che è disponibile a 204,99 Euro, il 29% in meno rispetto ai 289,99 Euro di listino. Si tratta di un’offerta a tempo, che terminerà l 29 Marzo alle ore 20. Effettuando l’ordine in giornata odierna la consegna è prevista per venerdì prossimo, ed Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, oltre che restituire il prodotto entro 30 giorni dal ricevimento a casa.

Il router in questione è il primo WiFi 6E eero, ed offre velocità elevate ed accesso diretto alla nuova banda 6Ghz. Supportati oltre 100 dispositivi connessi ed una copertura di rete fino a 190 metri quadri, oltre che una maggiore larghezza di banda e velocità da oltre un gigabit.