Router Xiaomi in offerta a meno di 10 euro in Italia: dove acquistarlo

Dopo aver trattato le offerte di Realme per San Valentino, torniamo ad analizzare promozioni in ambito tech. Infatti, c'è un router di Xiaomi in sconto a un prezzo inferiore ai 10 euro.

Più precisamente, il modello Xiaomi Mi Router 4c in questi giorni viene proposto a 9,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Xiaomi. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il dispositivo veniva venduto a 19,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 10 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un'offerta che propone il prodotto essenzialmente a metà prezzo. Insomma, davvero niente male per un router che sarebbe economico già di suo.

Sicuramente qualcuno di voi avrà già adocchiato la promozione durante gli ultimi giorni, dato che quest'ultima rientra nella seconda settimana dell'iniziativa "Winter Sale", che terminerà l'8 febbraio 2021. Tuttavia, Xiaomi ha un po' "nascosto", in fondo alla pagina, l'offerta e qualcuno potrebbe dunque non averla vista. Ricordiamo in ogni caso che i "Winter Sale" di Xiaomi hanno messo in sconto anche molti altri prodotti: potete vederne alcuni nell'immagine presente in calce alla notizia.

Per il resto, Xiaomi Mi Router 4c dispone di quattro antenne omnidirezionali esterne, supporta lo standard Wi-Fi 802.11n e dispone di una memoria fino a 64MB. Si possono collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Per maggiori dettagli sulle specifiche, potete consultare l'apposita pagina del portale di Xiaomi.

Per quel che concerne gli altri prezzi disponibili online per questo prodotto, Amazon Italia lo propone a 14,50 euro, mentre MediaWorld vende il router a 19,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di Unieuro.