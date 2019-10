Il rover che andrà sul Pianeta Rosso, il Mars 2020, si divide in due

Mars 2020 è una missione spaziale che ha come obiettivo l'esplorazione del Pianeta Rosso ed è sviluppata dalla NASA. Così come indica il nome stesso, il lancio dell'ambiziosa missione è previsto per l'estate del 2020.

Secondo l'ultimo aggiornamento (del 28 settembre 2019) rilasciato dall'agenzia spaziale americana, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory hanno recentemente completato con successo il test di separazione.

Le due parti del rover sono state divise perché dovranno essere attentamente scrutate e testate. "La prossima volta che i due pezzi si riuniranno sarà a primavera, durante l'assemblaggio finale", afferma Ryan van Schilifgaarde, ingegnere di supporto per l'assemblaggio del Mars 2020.

Il rover dovrà essere sottoposto ad una serie di test, inclusa la valutazione dei computer di bordo e la risposta dei suoi sistemi meccanici in condizioni simili a quelle che troverà il mezzo una volta arrivato sull'arido Pianeta Rosso. Si chiama Surface Thermal Test, e sottoporrà il veicolo spaziale a pressioni atmosferiche e a temperature simili a quelle presenti su Marte.

Alla fine, il rover verrà spedito sul "cugino della Terra", su un razzo Atlas V nel luglio 2020. Il Mars 2020, arriverà poi al cratere Jezero il 18 febbraio 2021 ed esplorerà il pianeta in un modo mai fatto. A seguirlo, ci sarà anche il rover Rosalind Franklin dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha l'obiettivo di trovare la vita sotto la crosta del pianeta.