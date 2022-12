Il rover della Cina ha trovato un materiale mai visto prima sulla luna

Il rover lunare cinese Chang'e 5 sta facendo grandi scoperte sulla luna e le ultime rivelazioni mostrano un materiale mai visto prima sul nostro satellite. Ciò non fa altro che dimostrare quanto poco conosciamo il nostro "vicino di casa", che sarà nuovamente popolato tra qualche anno con l'arrivo dei terrestri in via definitiva.

Sul corpo celeste il rover cinese ha trovato basalto vulcanico, un materiale che non è mai stato individuato in questo luogo, e creato in un momento in cui la luna era ancora vulcanicamente attiva (perché sì, sulla luna c'erano i vulcani). In particolare, sono stati individuati ben 7 tipi diversi di roccia, tutti considerati "esotici".

Secondo gli autori dello studio, queste particelle di roccia potrebbero essere associate a diversi siti sul satellite - fino a 400 chilometri di distanza da dove sono state rilevate - esplosi sulla superficie da una serie di impatti di asteroidi nel corso dei millenni.

In termini geologici, questi frammenti provengono da parti della superficie lunare che non conosciamo ancora, oltre al fatto che potrebbero esserci state anche eruzioni vulcaniche che ancora oggi noi non conosciamo. Nei dati raccolti dall'aiutante robotico gli scienziati hanno notato anche una stranezza: invece del previsto 10-20%, solo lo 0,2% circa del materiale è stato classificato come esotico.

Ciò significa che gli scienziati dovrebbero ripensare al modo con cui i corpi espulsi dell'impatto (come quelli dei razzi) siano capaci di viaggiare sulla superficie lunare.