Il rover cinese Zhurong ha mosso i suoi primi passi, ecco le nuove immagini

La Cina ha compiuto di recente uno dei suoi più grandi traguardi: è riuscita a far atterrare con successo e al primo tentativo il rover Zhurong su Marte. Grazie alle nuove foto rilasciate dalla CNSA, ora sappiamo che il rover ha mosso anche i suoi primi "passi".

Anche il "Regno di Mezzo", alla fine, è arrivato su Marte, consolidando quel prestigio in ambito spaziale che già da diversi anni era noto a tutti (basti pensare ai grandi successi delle missioni Chang'e). Il pianeta rosso è stato conquistato dal già citato rover Zhurong, il dio del fuoco della mitologia orientale cinese.

Dopo le prime foto successive all'"ammartaggio" - rese pubbliche dalla China National Space Administration (CNSA), e che potete trovare in questa nostra news - adesso l'agenzia di Pechino ci fa sapere che il rover ha mosso i suoi primi passi, ed è riuscito a percorrere la rampa di assistenza necessaria per allontanarsi dal lander e toccare effettivamente la superficie marziana.

Come si può vedere nella foto che trovate in calce alla news, il rover è riuscito ad allontanarsi senza problemi dalla rampa, e ha fotografato il suo distacco grazie alla fotocamera posteriore di navigazione di cui è dotato. Adesso per la Cina inizia la parte più avvincente e appagante della missione, ovvero entrare nella fase "operativa" del rover.

Zhurong - al contrario dei due rover statunitensi (Curiosity e Perseverance) attualmente al lavoro su Marte - funziona a energia solare, ed è progettato per durare circa 90 giorni marziani (cioè 92 giorni terrestri e mezzo). È dotato di fotocamere ad alta risoluzione per fotografare e mappare la sua nuova casa, ovvero le vaste pianure della "Utopia Planitia", ma che ancora dobbiamo vedere in azione.

In più, il rover trasporta anche un radar sotterraneo per osservare all'interno della superficie marziana, una telecamera multispettrale e un rilevatore di composizione chimica della superficie, nonché un rilevatore di campo magnetico e un monitor meteorologico.

Un vero e proprio gioiello che la Cina ha messo su con grande diligenza, e che ha raggiunto il pianeta rosso dopo sette lunghi mesi di viaggio spaziale, più altri tre di stazionamento orbitale. Insomma, nei prossimi mesi Zhurong ci regalerà davvero molte emozioni.