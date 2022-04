Il rover Curiosity ha dovuto cambiare percorso a causa di queste assurde rocce marziane

Il rover Curiosity sta vagando sul Pianeta Rosso da oltre 3430 giorni marziani, anche detti sol, e sta instancabilmente mappando ed esplorando una porzione del Cratere Gale. Di recente, però, è accaduto che gli scienziati hanno dovuto cambiare leggermente la rotta del rover a causa di pericolose pietre.

Il rover Curiosity della NASA ha trascorso la maggior parte di marzo scalando il "Greenheugh Pediment", un lungo e dolce pendio ricoperto da arenaria marziana del Monte Sharp. Tutto sembrava filare liscio e tranquillo come al solito fin a quando il rover non si è imbattuto in qualcosa di imprevisto durante la discesa di un pendio.

Il team JPL-NASA che si occupa della missione ha notato un inasprimento repentino del terreno, scoprendo rocce affilate e pericolose in quantità come non si era mai visto negli oltre 10 anni di esplorazione marziana di Curiosity. Queste pietre sono generalmente conosciute come "ventifatti", ma quelle incontrate dal rover il 18 marzo scorso sono ancor più particolari.

Per via del loro aspetto curioso, la squadra le ha etichettate come "schiena d'alligatore" e - guardando la foto ad alta risoluzione che trovate in calce alla notizia - è chiaro comprendere il motivo di questa analogia.

Gli scienziati si sono immediatamente resi conto del rischio che stavano per correre nell'intraprendere tale percorso accidentato con il rover marziano, soprattutto considerando quanto i ventifatti sono pericolosi per le ruote piuttosto compromesse di Curiosity: "Era ovvio dalle foto di Curiosity che questo non sarebbe stato un bene per le nostre ruote", ha affermato Megan Lin, Project Manager di Curiosity del JPL.

"Le rocce a schiena d'alligatore non sono impraticabili: semplicemente non sarebbe valsa la pena attraversarle, considerando quanto sarebbe stato difficile il percorso e quanto avrebbero consumato le ruote".

Per questo motivo il percorso di Curiosity è stato leggermente modificato, e nelle prossime settimane verrà scelta la rotta migliore per continuare l'esplorazione del Greenheugh Pediment e del monte Sharp, il quale è sotto esplorazione del rover dal lontano 2014.