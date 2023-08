Il rover Curiosity sta per esplorare il Triangolo delle Bermuda di Marte

Su Marte, una regione in particolare ha guadagnato una reputazione quasi mitologica, paragonabile al nostro Triangolo delle Bermuda terrestre (anche se da noi non è più così famoso come prima). Stiamo parlando di Gediz Vallis Ridge, un'area che ha già sconfitto il rover Curiosity della NASA in tre occasioni.

Questo affascinante luogo, parte del Monte Sharp marziano, è stato testimone di flussi d'acqua nel passato remoto e contiene rocce provenienti dalle altitudini più elevate della montagna. Curiosity ha cercato di raggiungerlo per la prima volta nel 2020, ma è stato ostacolato da una serie di difficoltà, tra cui il terreno accidentato e le cosiddette "creste a dorso di coccodrillo".

Ora, il veicolo spaziale è pronto per un nuovo tentativo, il quarto, e l'aria è carica di aspettative. Gli scienziati della missione sono ottimisti ma cauti, consapevoli che il terreno roccioso potrebbe ancora una volta mettere a dura prova le ruote del rover. Tuttavia, se Curiosity riuscisse a raggiungere la sua destinazione, avrà l'opportunità di eseguire una serie di osservazioni scientifiche che potrebbero gettare nuova luce sulla geologia e l'atmosfera del Pianeta Rosso.

Il team della missione è ansioso di scoprire i segreti di questa enigmatica regione, soprannominata il "Triangolo delle Bermuda di Marte" proprio per le sue insidie e i suoi misteri. Se tutto andrà come previsto, il rover - che studia da nove anni lo stesso luogo ma fa sempre nuove scoperte - potrà finalmente documentare la geologia del luogo ed effettuare osservazioni atmosferiche, comprese misurazioni della polvere e indagini del cielo.

Sarà questo il momento in cui Curiosity riuscirà a sconfiggere il suo avversario marziano?