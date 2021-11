Il rover Curiosity ha trovato su Marte molecole organiche: ecco di cosa si tratta

Dopo la Terra, Marte è senza ombra di dubbio il pianeta che conosciamo di più. Durante le nostre esplorazioni del Pianeta Rosso abbiamo trovato numerose prove che ci stanno dimostrando la chimica complessa che sta avvenendo sul corpo celeste. A questo proposito, infatti, recentemente il rover Curiosity ha scoperto molecole organiche su Marte.

Come si può leggere sulla rivista Nature Astronomy, gli esperti hanno utilizzato lo strumento Sample Analysis at Mars (SAM) per analizzare la composizione dei campioni raccolti dal rover. Le analisi hanno rivelato tracce di ammoniaca e di acido benzoico. Quest'ultimo è un composto che si trova in molte piante e bacche ed è stato descritto per la prima volta nel 1556. Un paio di anni fa sono state trovate molecole organiche anche su Titano.

L'esperimento è stato condotto nel dicembre 2017 con un campione raccolto mesi prima dalle dune di Bagnold. Il rover ha a disposizione soltanto nove tazze di solvente per i suoi esperimenti di chimica, quindi ogni esame è estremamente prezioso. "Le dune di Bagnold sono state studiate per diversi mesi con tutti gli strumenti a bordo di Curiosity", scrive il team del rover nello studio. "Il campione era stato esposto a radiazioni ionizzanti e non ci aspettavamo che fosse ricco di antiche sostanze organiche ben conservate".

Inizialmente il veicolo spaziale doveva perforare alcuni campioni, un po' come ha fatto il rover Perseverance con i due campioni estratti, ma a causa di alcuni problemi il team ha deciso di analizzare la sabbia. Nessuno si aspettava che la sabbia contenesse prodotti organici perché è stata esposta agli elementi per milioni di anni, sicuramente una scoperta molto interessante che crea una base importante per i futuri esperimenti dello strumento SAM.

Ricordiamo, inoltre, che le molecole organiche possono essere correlate alla vita, ma non sono una prova della vita, poiché anche altri processi possono formarle.