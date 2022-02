Il rover Curiosity non smette di stupire: ecco due incredibili GIF delle nuvole di Marte

Proprio lo scorso anno il rover Perseverance metteva le sue ruote per la prima volta su Marte, dando il via a un'era di grande scoperte. Come ben sappiamo però, questo non è sicuramente il primo veicolo spaziale ad arrivare sul Pianeta Rosso. Il rover Curiosity è ancora vivo e vegeto e le sue scoperte continuano.

Il veicolo spaziale ha infatti recentemente rilasciato alcuni incredibili filmati di nuvole che sfrecciano su Marte. In particolare la NASA ha rilasciato delle GIF (la prima la potrete vedere cliccando qui, mentre la seconda cliccando qui) in cui vengono rilevate differenti prospettive dell'evento osservato dal rover che studia da nove anni lo stesso luogo.

"Gli scienziati possono calcolare la velocità con cui si muovono le nuvole - e quanto sono alte nel cielo - confrontando le due prospettive", ha spiegato l'agenzia sul suo blog. "Queste nubi sono molto alte, quasi 80 chilometri sopra la superficie. Fa estremamente freddo a quell'altezza, il che suggerisce che queste nubi siano composte da ghiaccio di anidride carbonica", affermano gli esperti del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Queste immagini sono state scattate il 12 dicembre 2021, il 3.325° sol di Curiosity. "Vengono scattate più immagini per poter ottenere uno sfondo chiaro e statico. Ciò consente a qualsiasi altra cosa che si muova all'interno dell'immagine (come nuvole o ombre) di diventare visibile dopo aver sottratto questo sfondo statico da ogni singola immagine", ha spiegato la NASA.