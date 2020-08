Il rover Curiosity osserva su Marte delle trombe d'aria 'aliene'

Il rover Curiosity, atterrato su Marte il 6 agosto 2012, continua ad osservare il Pianeta Rosso con i suoi occhi robotici. Sono tantissime le scoperte effettuate, anche solo guardando l'arido mondo, come quella effettuata recentemente di un "diavolo di sabbia", un fenomeno meteorologico tipico dei territori desertici e secchi.

Curiosity ha fotografato la piccola tromba d'aria in miniatura il 9 agosto, catturando una caratteristica danza di sabbia e polvere lungo il confine tra i pendii scuri e chiari all'interno del cratere Gale largo 154 chilometri del Pianeta Rosso. Non sorprende affatto che questi vortici secchi, che possiamo trovare anche qui sulla Terra, stiano spuntando all'interno del cratere in questi giorni.

"È quasi estate al Cratere Gale, il che ci mette in un periodo di forte riscaldamento superficiale che dura dall'inizio della primavera fino a metà estate", scrive in un aggiornamento della missione Claire Newman. "Un riscaldamento superficiale più forte tende a produrre una convezione più forte e vortici convettivi, che consistono in venti veloci che sferzano attorno a nuclei a bassa pressione", continua la scienziata. "Se quei vortici sono abbastanza forti, possono sollevare la polvere dalla superficie e diventare diavoli di sabbia".

Questi fenomeni sono molto deboli generalmente, ma il vortice del 9 agosto si è manifestato anche nelle immagini rover grezze e non elaborate. La sonda robot ha già individuato questi fenomeni su Marte, così come Opportunity e Spirit. In futuro ne osserveremo ancora di più... forse anche altri fenomeni non ancora noti. A far compagnia al robottino, infatti, molto presto arriveranno i nuovi veicoli spaziali della NASA e della Cina.



Potrete osservare le immagini dei diavoli di polvere in calce alla notizia.