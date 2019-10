Il rover Curiosity si è 'scattato' un selfie su Marte

La sonda Curiosity, che si trova su Marte dal 6 agosto 2012, continua ad esplorare il Pianeta Rosso con lo scopo di investigare sulla passata e presente capacità del pianeta di sostenere la vita. Un interrogativo che l'uomo si pone da decenni.

Nel "tempo libero", tra una missione e l'altra, il rover si prende qualche momento di relax che utilizza per scattare spettacolari cartoline da inviare poi sulla Terra; come quella pubblicata recentemente. L'immagine, scattata da una telecamera all'estremità del braccio robotico di Curiosity è formata, in realtà, da 57 foto individuali.

Il selfie è stato immortalato l'11 ottobre 2019 in un luogo chiamato "Glen Etive", che fa parte "dell'unità portante d'argilla", una regione fondamentale per la missione. Nell'immagine, è possibile osservare i fori ("Glen Etive 1" e "Glen Etive 2") effettuati nel terreno dal rover.

Circa 300 metri dietro il veicolo spaziale c'è una regione chiamata Vera Rubin Ridge, che il rover ha lasciato quasi un anno fa. Oltre la cresta, è possibile vedere il pavimento del cratere Gale e il Monte Sharp, una montagna alta 5 chilometri (che si trova all'interno del cratere).

Le immagini sono state scattate dal Mars Hand Lens Imager (MAHLI), una videocamera all'estremità del braccio robotico del rover, e sono state poi "attaccate" insieme grazie a un programma. Com'è possibile notare anche in calce alla notizia, il braccio robotico non è visibile nelle immagini.