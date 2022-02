Il rover Curiosity ha scoperto un bellissimo 'fiore minerale' su Marte

Il rover Curiosity continua la sua esplorazione di Marte senza sosta da quasi 10 anni. Recentemente l'instancabile rover ha scattato una foto sulla superficie del Pianeta Rosso che ci mostra un oggetto che somiglia vagamente a un fiore. Nessun vegetale ovviamente, solo una "semplice" formazione minerale.

Sono già state osservate formazioni simili e sono chiamate ammassi di cristalli diagenetici. La vice scienziata del progetto Curiosity, Abigail Fraeman, ha dichiarato su Twitter che queste caratteristiche che sono già state viste in precedenza erano fatte di sali chiamati solfati. Un altro nome per queste caratteristiche è "concrezione".

Questa forma è stata osservata all'inizio di questa settimana ed è stata chiamata "Blackthorn Salt". Curiosity ha trovato un'altra caratteristica simile a un fiore nel 2013, mentre il rover Spirit ha trovato rocce dall'aspetto simile che sono state soprannominate "cavolfiore" a causa delle loro protuberanze nodose.

Non è la prima volta che su Marte si osserva qualcosa del genere; addirittura qualche tempo fa un entomologo aveva osservato quello che aveva definito "insetti". Non solo, addirittura una foto scattata dalla MastCam del rover Curiosity il 14 agosto 2014 ha iniziato a diffondersi tra i complottisti a causa della somiglianza di una roccia a un femore umano.



Insomma, la vita sul Pianeta Rosso non è stata ancora trovata... per adesso!