Il rover Curiosity trova i resti di un antico lago salato su Marte

Tre miliardi di anni fa, Marte era molto diverso dal pianeta arido e inospitale che è oggi. Da quando siamo riusciti a far sbarcare i rover sulla superficie del corpo celeste, abbiamo cercato di scrutare il suo lontano e misterioso passato.

Ad affascinare particolarmente gli scienziati, praticamente da quando hanno iniziato a studiare il Pianeta Rosso, è stato il Cratere Gale - creato da un impatto con un meteorite - grande 154 chilometri e con un'età stimata di circa 3.6 miliardi di anni.

Secondo i dati raccolti dal rover Curiosity della NASA, un tempo il cratere era attraversato da piccoli fiumi che creavano delle "oasi" di pozze d'acqua poco profonde e salate. Almeno, questa è la teoria delineata in un nuovo articolo da alcuni scienziati della NASA pubblicata sulla rivista Nature Geoscience.

Gli scienziati hanno paragonato la scoperta a delle regioni ad alta quota del Sud America che sono costellate di laghi e corsi d'acqua salati, chiamati Altiplano (in calce all'articolo).



"Durante i periodi più asciutti, i laghi Altiplano diventano più bassi e alcuni possono addirittura seccarsi completamente", dichiara l'autore principale dello studio, William Rapin, in una nota. "Il fatto che siano privi di vegetazione li fa sembrare un po' come Marte."

Il team intende condurre in questo luogo le operazioni per i prossimi due anni, cercando di indagare sulle particolari strutture rocciose dei letti di questi antichi corsi d'acqua.