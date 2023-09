Il rover dell'India appena arrivato sulla Luna sta per andare a dormire

Ecco un evento che ha fatto la storia: il rover lunare Chandrayaan-3 e il suo lander Vikram, entrambi parte della missione spaziale indiana, hanno deciso di concedersi una pausa ben meritata. Ci sta assolutamente, soprattutto dopo aver fatto qualcosa che l'India non hai mai fatto: sbarcare (con successo!) sulla Luna.

Dopo aver raggiunto il Polo Sud della Luna, una regione mai esplorata prima, questi eroi meccanici stanno ora in una sorta di "modalità sospensione", in attesa della prossima alba lunare prevista per il 22 settembre 2023.

La decisione di mettere in pausa le operazioni è stata presa nonostante le batterie del rover Pragyaan fossero completamente cariche; l'Organizzazione per la Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) ha scelto di spegnere e parcheggiare il rover per precauzione.

Il lander Vikram ha seguito l'esempio pochi giorni dopo, e anche lui si prepara per un lungo sonno lunare. Questa missione è di importanza cruciale non solo per l'India, che entra così nel ristretto club delle nazioni in grado di far atterrare un veicolo sulla Luna, ma anche per l'umanità intera, poiché apre nuove frontiere nella nostra comprensione del satellite terrestre.

E mentre il mondo attende con ansia il risveglio di questi pionieri spaziali, è impossibile non riflettere sul contrasto tra il trionfo dell'ISRO e il recente fallimento della missione Luna-25 di Roscosmos della Russia. Il successo dell'India, insomma, è un faro di speranza e un modello da seguire nel panorama spaziale internazionale.