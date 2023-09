Il rover dell'India va in letargo, ma potrebbe non risvegliarsi mai più

La missione Chandrayaan-3 dell'India ha fatto storia, consegnando con successo il suo lander Vikram e il rover Pragyan sulla superficie lunare il 23 agosto. Tuttavia, con l'arrivo della notte lunare, il destino del veicolo spaziale sembra incerto.

A differenza dei rover marziani della NASA, che utilizzano generatori termoelettrici a radioisotopi multi-missione (MMRTG) per una longevità estesa, Pragyan dipende dall'energia solare. Ora, con l'arrivo della notte lunare e le temperature che scenderanno fino a -120 gradi Celsius, il rover è stato messo in modalità di ibernazione dall'Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale (ISRO).

L'ISRO nutre la speranza che il robottino possa essere risvegliato una volta che la notte lunare sarà passata, il 22 settembre, per continuare la sua missione scientifica. Pragyan ha già trasmesso dati preziosi, contribuendo alla nostra comprensione degli impatti lunari e dell'evoluzione dell'atmosfera lunare. Ha anche rilevato zolfo al Polo Sud lunare per la prima volta, grazie a misurazioni in situ. Questi dati saranno analizzati dagli scienziati indiani prima di essere resi disponibili alla comunità scientifica internazionale.

Con questo successo, l'India si unisce al club esclusivo delle nazioni che hanno raggiunto il successo lunare, seguendo le orme di USA, Unione Sovietica e Cina. E mentre l'ISRO si prepara per ulteriori missioni spaziali, incluso un progetto congiunto con il Giappone per esplorare il Polo Sud lunare, il mondo attende con ansia di vedere se Pragyan si risveglierà per continuare a svelare i segreti della Luna.