Il rover dell'India sulla Luna potrebbe essere definitivamente morto

L'India ha segnato un momento storico lo scorso mese, diventando la prima nazione a tentare un atterraggio vicino al polo sud della Luna. Tuttavia, ciò che doveva essere un risveglio trionfale per il lander lunare Chandrayaan-3 e il suo rover compagno si è trasformato in un silenzio inquietante.

Dopo essere entrati in una fase di "sonno" all'inizio di settembre, a causa della notte lunare e del conseguente esaurimento delle batterie, si sperava che i due veicoli spaziali, alimentati ad energia solare, si risvegliassero il 22 settembre, con l'inizio del nuovo giorno lunare.

Tuttavia, nonostante le aspettative dell'Indian Space Research Organisation, né il lander Vikram né il rover Pragyan hanno risposto ai tentativi di comunicazione dal centro di controllo missioni. Gli scienziati, parlando con la BBC, hanno espresso crescente preoccupazione, sottolineando che con ogni ora che passa, le probabilità di un risveglio del lander diminuiscono.

Una delle sfide principali per questi robot era la capacità di resistere agli estremi climatici lunari. Infatti, sia il lander che il rover non erano progettati per sopportare le temperature notturne della Luna, che possono scendere fino a -334 gradi Fahrenheit (vale a dire -200 °C), come riportato dalla NASA. Questa missione, pur rappresentando un passo audace per l'India nello spazio, ci ricorda le sfide e gli imprevisti che possono sorgere nell'esplorazione spaziale.

Almeno loro ci sono arrivati sulla Luna.