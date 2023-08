Il rover indiano è pronto all'esplorazione della Luna, ecco il video dello sbarco

L'India ce l'ha ufficialmente fatta, il suo primo allunaggio è stato un successo. Dopo essere diventati i primi nel mondo raggiungere il polo sud della Luna, l'Organizzazione Indiana per le Ricerche Spaziali (ISRO) ha rilasciato diversi aggiornamenti e ora possiamo ammirare i primi passi del rover sulla superficie.

Dopo aver scattato e condiviso le incredibili immagini della Luna durante la discesa della sonda, questa mattina l'agenzia spaziale ha mostrato, attraverso Twitter, il video dello sbarco del rover accompagnato dal commento: "... ... ed ecco come il rover Chandrayaan-3 è sceso dalla rampa del Lander sulla superficie lunare."

Si tratta della terza missione per l'esplorazione lunare di ISRO, ma la prima in assoluto a compiere un atterraggio morbido sul polo sud della Luna - un luogo di notevole interesse scientifico a causa della probabile presenza di ghiaccio, ideale per stabilire delle basi. Non a caso sarà uno degli obiettivi delle missioni Artemis, dirette verso i poli lunari nei prossimi anni.

Stando a quanto riportato giovedì, tutte la attività sono in orario e i sistemi sono nominali. Il rover è stato fatto scendere da Vikram circa quattro ore dopo l'atterraggio; Vikram è il nome dato al lander, il quale - rimanendo in posizione fissa - dovrà anch'esso compiere alcuni esperimenti. Nel frattempo, il rover esplorerà la superficie.

Vikram è equipaggiato con diversi strumenti scientifici, tra cui uno per analizzare l'attività sismica lunare (ILSA), e uno strumento sensibile allo studio della ionosfera ed atmosfera della Luna (RAMBHA). A bordo è anche presente il Laser Retroflector Array (LRA), sviluppato in collaborazione con la NASA.

Insomma, è un periodo davvero entusiasmante per gli amanti dello spazio.