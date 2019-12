Il rover Mars 2020 della NASA completa il suo primo test di guida

Il futuro rover che esplorerà le lande marziane, il Mars 2020, ha recentemente completato (il 17 dicembre 2019) il suo primo test di guida all'interno di una camera bianca del Jet Propulsion Laboratory della NASA. La prossima guida del rover sarà effettuata sul Pianeta Rosso.

"Il Mars 2020 ha ottenuto la patente di guida", afferma Rich Rieber, capo ingegnere dei sistemi di mobilità del rover. "Il test ha dimostrato inequivocabilmente che il rover può operare con il proprio peso e ha dimostrato per la prima volta molte funzioni di navigazione autonoma. Questa è una pietra miliare per Mars 2020."

Previsto per il lancio nel luglio o nell'agosto del 2020, la missione Mars 2020 cercherà segni della vita microbica passata, caratterizzerà il clima e la geologia di Marte, raccoglierà campioni per il futuro ritorno sulla Terra e aprirà la strada all'esplorazione umana del Pianeta Rosso. Il veicolo spaziale atterrerà in una zona di Marte conosciuta come Cratere Jezero (stampabile anche in 3D) il 18 febbraio 2021.

"Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi scientifici della missione, abbiamo bisogno che il rover Mars 2020 copra molto terreno", ha dichiarato Katie Stack Morgan, vice scienziata del progetto Mars 2020. Il veicolo spaziale è dotato di telecamere di navigazione a colori ad alta risoluzione e ad ampio campo visivo, un "cervello" per l'elaborazione di immagini e la creazione di mappe, e software per la navigazione automatica. Inoltre, il rover è anche dotato di ruote ridisegnate appositamente per una maggiore durata.

Tutti questi aggiustamenti consentiranno al Mars 2020 di raggiungere una media di circa 200 metri al giorno. Il record del viaggio più lungo condotto su Marte è stato di 214 metri ed è stato stabilito dal rover Opportunity della NASA.

Nella sua prova, il veicolo spaziale ha sterzato, girato e guidato con incrementi di 1 metro su piccole rampe. "Un rover deve muoversi, e il Mars 2020 lo ha fatto proprio ieri", ha dichiarato John McNamee, project manager del Mars 2020. "Non vediamo l'ora di mettere un po' di terra rossa marziana sotto le sue ruote."