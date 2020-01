Il rover Mars 2020 della NASA riceverà presto un nome ufficiale

Mars 2020 è una missione spaziale per l'esplorazione di Marte sviluppata dalla NASA, il cui lancio è previsto per l'estate di quest'anno. Il rover che girerà per le lande del Pianeta Rosso, però, non ha ancora un nome e la NASA dovrà presto scegliere la sua nomenclatura ufficiale.

Attualmente, l'Agenzia spaziale americana ha selezionato 155 semifinalisti da oltre 28.000 proposte inviate. Una volta su Marte, il rover cercherà segni di vita antica, caratterizzerà la geologia dei suoi dintorni, raccoglierà campioni da riportare sulla Terra e testerà la tecnologia che aiuterà l'esplorazione umana del Pianeta Rosso.

"Questo rover è la prima tappa di una missione di andata e ritorno su Marte che farà avanzare la comprensione in settori scientifici chiave come l'astrobiologia", afferma Lori Glaze, direttrice della Planetary Science Division della NASA.. "Questo concorso è un ottimo modo per coinvolgere la prossima generazione e incoraggiare le carriere in tutti i campi STEM [scienza, tecnologia, ingegneria e matematica]. Il nome scelto contribuirà a definire la personalità unica di questo rover tra la nostra flotta di veicoli spaziali marziani."

La NASA ha selezionato 4.700 giudici per smistare le migliaia di richieste di tutto il paese. Anche i tre precedenti rover della NASA su Marte, Spirit, Opportunity e Curiosity, sono stati scelti allo stesso modo. La prossima selezione ridurrà i nomi da centocinquantacinque a nove; il pubblico sarà in grado di votare i finalisti a partire dalla fine di gennaio. Mentre il vincitore sarà annunciato all'inizio di marzo.