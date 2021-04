Sui rover marziani ci sono delle 'fascette' economiche da elettricisti? Ecco la risposta

Da quando il rover Perseverance è arrivato su Marte, l'attenzione per il pubblico per le missioni marziane è aumentato notevolmente, attirando anche irriducibili complottisti. Di recente, alcuni scettici, hanno preso di mira delle foto dei Mars Rovers, dove si notano delle "fascette" da elettricisti.

Non c'è missione spaziale che si rispetti senza una buona dose di obiettori/negazionisti/critici o complottari a fargli seguito, e ne abbiamo avuto un'ulteriore prova proprio di recente, grazie alle foto che vengono continuamente rilasciate dai Mars Rovers, ovvero Curiosity e il più recente Perseverance.

Nelle immagini sotto inchiesta (che trovate in calce alla news) si può notare come la cavetteria dei robot sia tenuta spesso insieme da delle fascette da elettricista, quelle che possiamo comprare un po' ovunque ad un bassissimo costo. In molti si sono domandati come sia possibile che rover da milioni di dollari abbiano poi una soluzione così "economica", ma in realtà non c'è molto da stupirsi.

Innanzitutto - non dovrebbe esserci esigenza di farlo, ma lo faremo ugualmente - ribadiamo che le foto sono assolutamente autentiche, e lo sono anche le fascette stesse. Se vi state chiedendo come sia possibile che dei pezzetti di plastica così elementari siano sopravvissuti a lunghi voli spazio senza subire alcun danno allora siete nel posto giusto.

La NASA assicura che i loro preziosissimi rover sono state affidati a materiali e a pezzi di qualità, e che niente è stato lasciato al caso o "trascurato" (come i mal pensanti spesso ritengono). Le fascette zip destinate all'uso extraterrestre sono realizzate con resine speciali, rivestite da un materiale plastico chiamato "etilene tetrafluoroetilene" (ETFE) il quale possiede un'eccezionale resistenza alla corrosione, anche in presenza di grandi sbalzi di temperatura. Solitamente le fascette spaziali sono di colore grigio o blu marino, e sono molto più leggere degli altri materiali plastici.

Inoltre, le fascette con ETFE possono resistere a livelli altissimi di radiazione, 2000 volte in più rispetto alla loro controparte "terrestre".

Nessun inganno, nessun complotto: si tratta di una semplice e comoda idea sviluppata sul nostro pianeta, ma adattata allo spazio. Come possiamo vedere dalle foto inviate da Curiosity, sembra che queste fascette se la siano cavata anche meglio delle ruote del rover!