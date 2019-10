Il rover della NASA che andrà su Marte si regge finalmente "in piedi"

Un video in time-lapse, realizzato presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ci mostra il Mars 2020, il veicolo spaziale che esplorerà le lande del Pianeta Rosso in cerca di vita, che si regge finalmente in piedi.

"Dopo anni di progettazione, analisi e prove, è fantastico vedere il rover sulle sue ruote per la prima volta", ha dichiarato Ben Riggs, ingegnere di sistemi meccanici che lavora sul veicolo spaziale. "L'intero team non vede l'ora di vederla nella stessa configurazione su Marte in un futuro non troppo lontano."

Il rover è stato progettato per camminare agilmente sul terreno irregolare di Marte. Le gambe del veicolo (i tubi neri sopra le ruote) sono in titanio, mentre le ruote, con un diametro di 52.5 centimetri, sono in alluminio.

Il Mars 2020 è capace di gestire un'inclinazione di 45 gradi in qualsiasi direzione senza ribaltarsi (nonostante ciò, il team che guiderà il rover cercherà di evitare il più possibile ostacoli del genere) e può superare ostacoli e depressioni delle dimensioni delle sue ruote.

Il rover sarà lanciato su un razzo United Launch Alliance Atlas V nel luglio 2020 dallo Space Launch Complex 41 alla stazione dell'aeronautica di Cape Canaveral. Per poi atterrare, il 18 febbraio 2021, all'interno del cratere Jezero. Insomma, non manca molto.