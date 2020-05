Il rover Perseverance si sta allenando per il viaggio su Marte.. in Nevada

Il rover Perseverance verrà lanciato sul Pianeta Rosso quest'estate, nella speranza di scoprire di più sulla possibile e passata vita di Marte. Per questo motivo sette scienziati si sono recati in un arido lago nel Nevada, mentre 150 hanno lavorato a distanza nell'ambito della missione Rover Operations Activities for Science Team Training (ROASTT).

Gli esperti non hanno portato il rover lì, poiché doveva ancora superare importantissimi test di laboratorio, ma lo hanno "simulato". I sette membri del team hanno utilizzato videocamere portatili e spettrometri, mentre gli altri membri della numerosa squadra hanno mandato loro delle istruzioni.. proprio come succederà quando arriverà su Marte.

La simulazione del Nevada oltre ad aiutare gli scienziati a capire cosa cercare sul pianeta, li ha aiutati ad abituarsi a lavorare l'uno con l'altro e con il rover. "È particolarmente importante per gli scienziati che sono nuovi ai rover su Marte", ha dichiarato lo scienziato della JPL Raymond Francis, che ha guidato la squadra sul campo. "È uno sforzo di squadra e tutti devono imparare come i loro ruoli si adattano all'intera missione".

Alla fine della formazione, gli scienziati partecipanti hanno affermato di avere un'idea migliore su come collaborare per controllare un rover. "La prossima volta che lo faremo sarà su Marte", ha dichiarato infine Ken Williford, uno dei vice scienziati del progetto della missione. "Dobbiamo ottenere i campioni giusti."