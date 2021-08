Il rover Perseverance andrà ad 'infastidire' questa roccia marziana: vediamo il perché

Il rover Perseverance si trova attualmente su Marte e sta tentando di raccogliere alcuni campioni dal suolo. La NASA ci informa che la roccia che vediamo in questa foto presto verrà "disturbata" dal rover, al fine di testarne alcune proprietà: vediamo cosa significa.

Il rover Perseverance è arrivato su Marte lo scorso febbraio insieme al suo compagno di viaggio Ingenuity, e da allora ha eseguito tutte le sue mansioni in modo nominale. Solo di recente, quando si è iniziata la fase più delicata della sua missione, il rover ha eseguito un piccolo "scivolone", fallendo la prima raccolta di campioni dal suolo.

La NASA e il team del JPL che si occupano della missione Mars 2020 non si sono lasciati andare allo sconforto neanche per un momento, e sono già pronti a provare una nuova estrazione nel corso di questa settimana.

L'obiettivo del prossimo scavo sarà questa roccia che vediamo al centro dell'immagine, che è stata nominata "Rochette" (la trovate in versione zoomata in calce alla news). Tuttavia, prima di sceglierla come prossimo obiettivo, il team vuole essere sicuro che non si abbia a che fare con un materiale troppo duro o poco interessante da un punto scientifico; prima di iniziare la raccolta dei campioni, Perseverance andrà ad "infastidire" la roccia per saggiarne la qualità e la durezza.

Questo avverrà grazie agli strumenti che sono posti sul braccio robotico del rover più stupefacente di sempre, e verranno eseguite una serie di abrasioni sulla superficie di Rochette. Se le rilevazioni dovessero soddisfare gli scienziati e gli ingegneri a capo della missione allora si procederà con il tentativo di raccolta, preventivato per la prossima settimana.

Il prezioso materiale verrà stivato in piccole provette opportunamente progettate, verranno abbandonate dal rover in un punto preciso di Marte (ancora da definire), e le future missioni congiunte tra NASA ed ESA si occuperanno del recupero di questi campioni nel corso del prossimo decennio.

Riuscirà questa volta il rover Perseverance a compiere il suo dovere? Teniamo le dite incrociate, e nel frattempo capiamo perché il suo sito di atterraggio è così prezioso per comprendere il passato di Marte.