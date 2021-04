Il rover Perseverance ha appena prodotto dell'ossigeno su Marte

Su Marte stanno accadendo sempre più cose stupefacenti in questi ultimi giorni: dopo il primo e il secondo volo del drone Ingenuity, ora anche il rover Perseverance ha raggiunto un importante obiettivo, convertendo per la prima volta la CO2 marziana in ossigeno.

Che Perseverance fosse uno dei rover più stupefacenti di sempre era chiaro fin da subito, e infatti le speranze (e le scommesse) fatte su questo piccolo veicolo erano davvero tante già diversi anni fa, quando era ancora in fase di ultimazione.

A quanto pare, le fatiche e gli sforzi necessari per portarlo su Marte insieme al suo piccolo compagno Ingenuity stanno già ripagando ampiamente gli ingegneri e gli scienziati della NASA, dal momento che in circa due mesi di "lavoro marziano" i due robot hanno segnato importanti record personali, di inestimabile importanza per il futuro dell'esplorazione spaziale.

Oggi l'agenzia spaziale statunitense ci fa sapere che il rover Perseverance è riuscito con successo a convertire dell'anidride carbonica (abbondantemente presente nell'atmosfera marziana) in ossigeno, grazie allo strumento sperimentale chiamato "Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment" (MOXIE).

MOXIE è stato attivato il 20 aprile scorso, ovvero durante il 60° sol di permanenza del rover su Marte, per effettuare un primo test dell'apparecchiatura. Gli scienziati hanno confermato che tutto è andato come previsto, in maniera eccelsa, aprendo le porte per un'esplorazione marziana più approfondita e quasi "fantascientifica".

L'ossigeno riconvertito, quando su Marte saranno presenti strumenti MOXIE molto più performanti, verrà isolato e e immagazzinato al fine di poterlo riutilizzare per i razzi che un giorno partiranno dal Pianeta rosso, magari per tornare sulla Terra o per raggiungere destinazioni ancora più lontane nel Sistema Solare. In futuro, potrà servire anche come riserva d'aria per le tute e per gli habitat marziani.

"Questo è un primo passo fondamentale per convertire l'anidride carbonica in ossigeno su Marte", ha affermato Jim Reuter, amministratore associato del "Space Technology Mission Directorate". “MOXIE ha ancora molto lavoro da fare, ma i risultati di questa dimostrazione tecnologica sono pieni di promesse mentre ci muoviamo verso il nostro obiettivo di vedere un giorno gli esseri umani su Marte. L'ossigeno non è solo ciò che respiriamo. Il propellente per missili dipende dall'ossigeno e i futuri esploratori dipenderanno dalla produzione di propellente su Marte".

Secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale, MOXIE è riuscito a produrre 5.4 grammi di ossigeno dopo un'ora di funzionamento: questa quantità è sufficiente - in media - a mantenere in salute un astronauta nella tuta per circa 10 minuti di normale attività. Essendo giusto un test iniziale, i dati sono molto promettenti, e ci dà solo un assaggio di quanto e cosa si potrà fare in futuro.