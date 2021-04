Il rover Perseverance ha visto un arcobaleno su Marte? Non proprio, ecco cos'è realmente

Le recenti immagini inviate sulla Terra dal rover Perseverance - che ricordiamo si trova attualmente su Marte - hanno fatto sussultare tutti coloro che le hanno viste. Il motivo è semplicissimo: è stato avvistato in una foto, così come potrete vedere al meglio in calce alla notizia, quello che sembra essere un arcobaleno.

Non si tratta certo di un effetto ottico raro; un arcobaleno è formato semplicemente dalla rifrazione delle goccioline di acqua nell'aria, che crea l'incredibile effetto. È successa la stessa cosa sul Pianeta Rosso? Non proprio, secondo alcuni l'arcobaleno è solamente il risultato della luce del Sole che è stata riflessa e rifratta da particelle di polvere, mentre per altri si tratta solo di un riflesso della lente.

Proprio così, molto probabilmente si tratta di un refuso della fotocamera. Gli strumenti di Perseverance, che hanno scattato le foto, puntano a sud guardando in direzione del Sole al momento dello scatto. La stessa immagine, con lo stesso arcobaleno, è presente anche per più giorni nella stessa posizione. Quindi, probabilmente è un artefatto dello strumento.

Un fenomeno simile, ma questa volta vero, è stato osservato dalla missione Pathfinder della NASA. L'arcobaleno si era creato a causa dei cristalli di ghiaccio nell'atmosfera molto tenue e molto secca di Marte. Non solo sulla Terra e sul Pianeta Rosso: il fenomeno è stato osservato anche su Venere e su Titano, la luna di Saturno.