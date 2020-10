Il rover Perseverance diretto su Marte ha dei riflettori: ecco perché

Un paio di settimane fa è stato lanciato il rover Perseveranca diretto su Marte. Attualmente è per strada e dovrebbe arrivare sul Pianeta Rosso verso febbraio del 2021. Secondo quanto affermato dalla NASA sul suo sito web, il rover è stato dotato di un tipo speciale di riflettore progettato per essere "sparato" con dei laser. Il motivo?

L'agenzia spaziale americana ha fatto una cosa simile durante le missioni Apollo sulla Luna. Sono descritti essenzialmente come delle "piccole schiere di specchi". L'idea era che la NASA potesse sparare verso i riflettori con dei laser per ottenere dati importanti sul nostro satellite, qualcosa che ha deciso di replicare anche su Marte.

Attualmente, però, non ha in mente di farlo... o per meglio dire, non ha alcuna fretta. Includere un piccolo retroriflettore laser sul rover, così come quello presente sul lander InSight, consentirà all'agenzia spaziale di condurre esperimenti basati sul laser in futuro.

C'è una differenza sostanziale in confronto a quelli che si trovano sulla Luna: l'agenzia spaziale non prevede di sparare laser al riflettore del rover dalla Terra. Piuttosto, la NASA spiega che in futuro un laser potrebbe essere equipaggiato su una futura navicella spaziale orbitante sul Pianeta Rosso, riducendo la distanza che del percorso del laser.

Anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) prevede di includere una serie di piccoli specchi simili sul suo rover ExoMars, che è attualmente previsto per il lancio su Marte nel 2022 (dopo essere stato rinviato). La grandezza di questo specchio? Solamente 5 centimetri e, così come lo descriva la NASA, è molto simile a un riflettore per bici.