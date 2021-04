Sul rover Perseverance ci sono due messaggi segreti che nessuno ha scoperto

Vi abbiamo parlato di tutti i "messaggi segreti" nascosti a bordo del rover Perseverance, il veicolo spaziale recentemente sbarcato su Marte e che ha il compito di cercare la vita sul pianeta. Bene, a quanto pare i "segreti" non sono finiti e la NASA ha affermato recentemente che alcuni di essi devono ancora essere scoperti.

Ci sono, per l'esattezza, altri due "Easter Egg" a bordo del rover che nessuno ha visto. L'agenzia spaziale americana, infatti, ha pubblicato alcuni indizi su Twitter, esortando i follower a indagare e scoprirli prima dell'arrivo di Pasqua... che ormai è imminente. Una bella sorpresa pasquale, insomma, che la NASA ha deciso di regalare alla sua utenza.

Come scoprire un segreto che si trova su un altro pianeta? Collegandovi attraverso le collezioni di immagine inviate da Perseverance in questo sito. Ci sono circa 16.500 immagini quindi, se durante questa Pasqua non sapevate cosa fare, potrete unirvi alle centinaia di appassionati del web che stanno scrutando le foto una per una.

L'agenzia spaziale americana ha dato due "suggerimenti" ai suoi utenti. Ecco quali sono: "Suggerimento per l'Easter Egg n.1: ogni veicolo ne ha uno. Suggerimento per l'Easter Egg n.2: è nella nostra natura". La seconda sorpresa, sempre secondo la NASA, è molto difficile da individuare, quindi vi auguriamo buona fortuna e... aguzzate la vista!