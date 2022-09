Il rover Perseverance ha trovato un 'gatto' su Marte

Tra insetti, porte segrete e gatti, il rover Perseverance della NASA sta osservando davvero tante cose su Marte, peccato che tutte queste scoperte siano in realtà (ovviamente!) frutto dell'immaginazione degli utenti del web. Come ben sappiamo il mondo dell'internet ama i mici al punto di vederli ovunque... anche su un pianeta inospitale.

Attualmente Perseverance sta studiando un antico delta fluviale che miliardi di anni fa conteneva - molto probabilmente - acqua liquida all'interno del cratere Jezero (che potrete stampare in 3D). Il rover sta analizzando le rocce e sta raccogliendo campioni che verranno riportati sulla Terra il prossimo decennio e, secondo le ultime notizie, potrebbe aver trovato delle tracce della vita.

L'ultima immagine della settimana pubblicamente dal rover è stata ampiamente vista sul web grazie alle sue particolari forme feline. È stata descritta online come una "statua di un gatto" a causa della posizione assunta dai mici quando queste creature si rilassano. Il lato sinistro della roccia è la testa in questa interpretazione.

Ovviamente il frutto di questa "visione collettiva" è data dalla pareidolia, una vera e propria illusione che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili dalla forma casuale. Potrete osservare, come sempre, l'immagine scattata dal rover in calce alla notizia ma sfortunatamente per voi non aspettatevi carine palle di pelo marziane, ma solo roccia.