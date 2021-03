Il rover Perseverance ha immortalato il suo primo 'diavolo di sabbia' su Marte

Perseverance, il rover della NASA che è sbarcato su Marte verso la fine di febbraio, si è messo già al lavoro per cercare la vita sul Pianeta Rosso. In tutto ciò non ha perso neanche un momento per immortalare lo splendido paesaggio arido del mondo, culminando nell'avvistamento di un "diavolo di sabbia".

Per intenderci, un diavolo di sabbia è un fenomeno meteorologico tipico dei territori desertici e secchi ma non è assolutamente legato a una perturbazione temporalesca (come le trombe d'aria). Questo è il primo avvistamento del genere ed è stato anche catturato in tempi record, poiché ci sono voluti 7 anni ad Opportunity per osservarne uno.

Il fenomeno è stato ampiamente osservato sul pianeta e ci sono alcune condizioni che aumentano la probabilità che si verifichino, come ad esempio il terreno piatto ed arido, la superficie in grado di assorbire molto calore del Sole per riscaldare il suolo e, infine, un'atmosfera fresca che contribuisce a creare una differenza tra aria calda riscaldata in superficie e aria fredda.

A differenza di quelli sulla Terra, i diavoli di sabbia di Marte diventano molto più grandi. Possono raggiungere fino a 8 chilometri di altezza, creando percorsi larghi centinaia di metri e che si estendono per diversi chilometri. Insomma, speriamo che il rover Perseverance non incontri mai qualcosa del genere sul suo cammino. Potrete vedere l'immagine e la GIF del fenomeno come sempre in calce alla notizia.