Il rover Perseverance 'indossa' le ruote e il paracadute per il suo arrivo su Marte

L'assemblaggio finale e i test del rover Perseverance della NASA continuano nonostante il coronavirus al Kennedy Space Center in Florida. Mancano gli ultimi passaggi, infatti, dopo l'installazione delle ruote del rover e il paracadute. Le ruote sono state aggiunte il 30 marzo, e sono le versioni riprogettate di quelle di Curiosity>.

Il paracadute, invece, è stato installato il 26 marzo, ed avrà l'arduo compito di rallentare il carico utile più pesante nella storia dell'esplorazione di Marte. Dal peso di 1.060 chilogrammi, il rover cercherà segni della vita microbica passata, caratterizzerà il clima e la geologia del pianeta, oltre a raccogliere campioni per il futuro ritorno sulla Terra e aprire la strada all'esplorazione umana del Pianeta Rosso.

Perserverance fa parte di un programma più ampio che include missioni sulla Luna come modo per prepararsi all'esplorazione umana del Pianeta Rosso. La NASA, infatti, stabilirà una presenza umana sostenuta su e intorno alla Luna entro il 2028 attraverso i piani di esplorazione lunare della NASA Artemis.

Il veicolo spaziale che esplorerà le lande dell'arido mondo sarà il più complesso mai lanciato. Come un essere umano, infatti, sarà dotato dei "cinque sensi": le telecamere per la vista, pinze e braccia robotiche per il tatto e i sensori termici e chimici rappresentano il gusto e l'olfatto. Le camere a bordo del rover sono equipaggiate con una serie di microfoni che contribuiranno a studiare le rocce e il suolo del pianeta, e contribuiranno ad approfondire la nostra conoscenza del "cugino" della Terra.