Il rover Perseverance su Marte ha completato un altro grande obiettivo

Vi ricordate della spada laser su Marte? Il rover Perseverance sul Pianeta Rosso ha raggiunto un altro grande obiettivo: ha finito di memorizzare tutti i campioni che in futuro ritorneranno sulla Terra.

Sono ben 10 i contenitori che saranno analizzati una volta portati sul nostro pianeta dalla missione Mars Sample Return. Otto dei dieci tubi campione contengono roccia e regolite, mentre uno contiene un campione atmosferico e uno è vuoto (rilasciato come prova). I primi otto rappresentano un diverso tipo o caratteristica geologica di roccia su Marte.

Ognuno di questi, infatti, fa parte di un diverso campione di roccia ignea o sedimentaria. Complessivamente, tutti i campioni forniscono uno spaccato inestimabile della geologia di Marte nel cratere Jezero, che tutti gli appassionati potranno stampare in 3D, ovvero una regione che si è formata quattro miliardi di anni fa.

Tutte le provette di inestimabile valore sono posizionate a zig-zag per un facile accesso all'elicottero per il recupero dei campioni. Ogni tubo è distante da 5 a 15 metri. Ciò offre al veicolo spaziale che si occuperò del recupero un'area di manovra sicura attorno a ciascuna "provetta". Le posizioni di ciascun campione, nel frattempo, sono mappate con precisione nel caso in cui vengano ricoperte di polvere e non siano visibili.

"Ci aspettiamo di trovare rocce composte da granelli più grandi, dalla sabbia ai grandi massi. Quei materiali probabilmente hanno avuto origine in rocce al di fuori di Jezero, erosi e poi trascinate nel cratere", afferma infine Ken Farley, scienziato del progetto Perseverance presso Caltech.