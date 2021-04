Il rover Perseverance ha trovato su Marte una roccia davvero 'strana'

Il rover Perseverance si è messo all'opera per cercare di rivelare i "segreti di Marte" e, recentemente, ha individuato una roccia che ha destato fin da subito la sua curiosità. I suoi strumenti altamente tecnologici, infatti, hanno preso di mira un sasso dall'aspetto verdastro sulla superficie del Pianeta Rosso.

"È qualcosa che ha resistito alle intemperie?", afferma su Twitter la pagina ufficiale della missione del rover il 31 marzo. "È un pezzo di Marte caduto nell'area da un evento di impatto a distanza? È un meteorite? O qualcos'altro?". La pietra, secondo quanto si legge sul post, ha una grandezza di appena 15 centimetri.

Se si osserva più da vicino, è possibile identificare l'impronta del laser di Perseverance, che con il tempo ci fornirà maggiori informazioni sulla composizione della strana roccia. Se non dovesse essersi formata nella zona attuale - il cratere Jezero - potrebbe essere stato un altro evento a trasportare il pezzo di roccia lì (come ad esempio le correnti dell'acqua).

Il cratere in cui si trova il rover, infatti, una volta era un lago in cui era presente anche un delta di un fiume. Il robottino memorizzerà quindi i campioni più promettenti per una possibile missione per recuperare le scoperte più interessanti; insomma, sicuramente le cose stanno iniziando a farsi davvero molto interessanti, soprattutto perché la NASA ha intenzione di scoprire il più possibile.