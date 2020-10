Il rover Perseverance è a metà strada! Altri 235 MLN di km e sarà su Marte

La missione Mars 2020 ha preso il via il 30 luglio 2020, portando verso il pianeta rosso il fantastico rover Perseverance e tutte le sue preziosissime tecnologie di bordo. In queste ore la NASA - che monitora costantemente la posizione del rover - ci fa sapere che è stata percorsa esattamente metà strada.

La missione Mars 2020 Perseverance ha percorso già 235.4 milioni di chilometri, e per i prossimi mesi dovrà percorrere più o meno la stessa distanza, prima che possa colpire l'atmosfera di Marte come un treno merci impazzito, alla considerevole velocità di 19’000 km/h, esattamente il 18 febbraio 2021.

Se vi sembra che i calcoli non tornino è comprensibile: il pianeta rosso dista dalla Terra in media 220 milioni di chilometri, considerando che il suo apogeo è a circa 440 milioni di chilometri, ed il suo perigeo a 55.6 milioni di chilometri. Ad oggi Marte è a poco più di 67 milioni di chilometri, quindi come può essere che il veicolo abbia percorso tutta questa strada senza superare – o già raggiungere – la propria meta? Molto semplicemente, a causa dell’orbita.

Le meccaniche orbitali dell’universo impediscono di fare tratte lineari, come immaginiamo venga fatto quando prendiamo la nostra macchina per uscire o per fare la spesa. Molto spesso il percorso più semplice e più conveniente – nello Spazio – è quello più "lungo", che viene facilitato dalle attrazioni gravitazionali dei vari corpi celesti.

Sembrerà un ossimoro, ma proprio grazie alla via “più lunga” che Mars 2020 ha intrapreso da luglio scorso, il veicolo potrà arrivare molto in fretta, in soli sette mesi, e in totale sicurezza (cioè con una velocità relativa accettabile per un entrata atmosferica su Marte).

Alla distanza attuale, una trasmissione impiega 2 minuti e 22 secondi per viaggiare dai controllori di missione del JPL fino al veicolo spaziale. Quando Perseverance arriverà su Marte avrà coperto 470,8 milioni di chilometri e Marte disterà 209 milioni di chilometri dalla Terra; a quel punto, una trasmissione impiegherà circa 11.5 minuti per raggiungere la navicella. Ora possiamo solo augurarci che la restante metà del viaggio vada liscia e tranquilla, come successo fin ad ora.

Se foste curiosi di essere aggiornati costantemente sullo stato della missione, qui la NASA ha messo a disposizione un sito per tracciare in ogni momento il rover nello spazio. Di recente, poi, vi abbiamo mostrato le fattezze considerevoli e impressionanti di Perseverance, grazie al suo fratello gemello rimasto qui sulla Terra.