Il rover Perseverance della NASA ha appena battuto tre grandi record su Marte

Su Marte il rover Perseverance della NASA continua la sua missione giorno dopo giorno, esplorando le aride pianure del Pianeta Rosso. Proprio recentemente, il veicolo spaziale dell'agenzia spaziale americana ha ottenuto tre nuovi record.

Durante uno dei viaggi più recenti, Perseverance ha stabilito un nuovo record, ottenendo il viaggio più lungo in un solo giorno marziano da un rover su Marte. L'agenzia spaziale ha affermato su Twitter che il veicolo spaziale ha percorso 243,23 metri in un "sol" e ha nuovamente ribattuto questo primato il 5 febbraio 2022, quando ha percorso 245,66 metri.

In questi due giorni è stato battuto il precedente traguardo di 17 anni detenuto dal rover Opportunity (a proposito, ecco l'ultima foto di Opportunity prima di spegnersi per sempre). Effettivamente, meno di 250 metri potrebbero sembrare pochi, ma se consideriamo che questa distanza è stata condotta da un veicolo spaziale comandato da remoto e lontano fra circa 100 e circa 56 milioni di chilometri, il risultato diventa incredibile.

Non solo: la NASA ha anche affermato di aver battuto il record per la guida autonoma più lunga mai fatta fino ad adesso. Perseverance, infatti, utilizza una mappa 3D dei suoi dintorni per tracciare ed eseguire un percorso autonomo attorno ai pericoli. La squadra di ingegneri sulla Terra controlla attentamente il percorso del veicolo spaziale, ma il rover può guidare se stesso più di qualsiasi altro modello arrivato su Marte.

Insomma, tre primati ottenuti nel giro di pochi giorni... davvero stupefacente! A proposito, volete vedere Marte? Ecco un video di Perseverance con dettagli incredibili.