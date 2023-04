Il rover Perseverance ha perso la sua 'pietra domestica' su Marte dopo un anno insieme

Vi ricordate di quando vi abbiamo riportato la notizia di una pietra finita sulla ruota del rover Perseverance? Bene, da quel momento fino ad oggi i due sono rimasti inseparabili... ma purtroppo tutto è destinato a finire.

Perseverance ha accidentalmente raccolto la roccia il 4 febbraio 2022. Quest'ultima non rappresentava un pericolo per la missione scientifica del rover, appariva costantemente nelle immagini e riusciva a resistere al movimento del veicolo spaziale. Era considerata fastidiosa come "un sassolino incastrato nella scarpa", ma con il tempo i ricercatori si sono affezionati a questo compagno inorganico.

Il 18 aprile, però, la NASA ha rilasciato un'immagine dove la roccia non era presente. Dopo essere rimasta nella ruota del rover per circa 439 giorni - circa il 55% del tempo che Perseverance ha trascorso su Marte da quando vi è atterrato il 18 febbraio 2021 - e aver percorso insieme circa 10 chilometri, la loro strada si è divisa.

"Addio 'Rock Friend', ci mancherai", scrive Gwénaël Caravaca, scienziato della missione Perseverance su Twitter. Contrariamente a quello che potreste pensare, spesso le rocce sono un problema: dei piccoli sassolini si sono incastrati in una parte del meccanismo interno di Perseverance nel dicembre 2021, causando lo spegnimento del rover per quasi una settimana prima che gli scienziati della missione potessero trovare un modo per rimuoverli in sicurezza.

In passato, infatti, si sono persino incastrate nelle ruote dei veicoli su Marte con il pericolo di danni significativi al rover. Tuttavia, questa era diversa... e adesso è andata via per sempre.

Ci mancherai.