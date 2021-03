Il rover Perseverance produrrà tra poco ossigeno su Marte: ecco perché

Perseverance sta iniziando la sua missione di esplorazione sul Pianeta Rosso. Sono tante le imprese che condurrà sul mondo, tra cui il dispiegamento del primo elicottero, la ricerca della vita passata e, infine, utilizzerà il Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), uno strumento per testare la produzione di ossigeno su Marte.

Lo strumento montato sul rover ha dimensioni ridotte, di soli 30 centimetri, e produrrà ossigeno per un test di 2 ore a un ritmo di 10 grammi all'ora. Come avverrà la produzione? Direttamente dall'anidride carbonica dell'atmosfera di Marte per elettrolisi alla temperatura di 800 °C.

Sebbene l'ossigeno sia utile per far respirare gli uomini che arriveranno un giorno sul pianeta, il gas è ancora più importante come propellente per missili. Quando combinato con l' idrogeno, l'ossigeno brucia in una potente esplosione che viene utilizzata per sollevare molti razzi dalle loro piattaforme. Utilizzarlo su Marte, quindi, potrebbe essere molto importante.

In caso di successo dell'operazione, la NASA potrebbe inviare uno strumento 100 volte più potente (combinato a un generatore termoelettrico a radioisotopi) per la produzione a l'immagazzinamento di ossigeno. L'utilizzo di MOXIE avverrà nei prossimi mesi e l'esperimento verrà eseguito molte volte nel corso di un anno marziano, per garantire che possa funzionare in un'ampia varietà delle condizioni.

Insomma, staremo a vedere quello che succederà.