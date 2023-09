Il rover Perseverance ha settato un nuovo e incredibile record su Marte

Il rover Perseverance della NASA, dotato di un avanzato sistema di navigazione automatica, ha recentemente stabilito un nuovo record su Marte, attraversando un tratto particolarmente insidioso del suolo marziano. Questa impresa ha permesso agli scienziati di risparmiare settimane di tempo, ora utilizzabile per ulteriori ricerche scientifiche.

Sebbene il team di missione sia solito pianificare manualmente il percorso del rover, in questa occasione il sistema AutoNav ha dimostrato la sua eccezionale capacità, guidando Perseverance in sicurezza tra rocce non visibili nelle immagini degli orbiter utilizzate per la pianificazione.

Il rover è entrato in un campo di massi chiamato "Snowdrift Peak" alla fine di giugno, fermandosi inizialmente per ispezionare due rocce. Successivamente, guidato da AutoNav, ha proseguito il suo cammino attraverso il campo. Quando ha lasciato "Snowdrift Peak" alla fine di luglio, aveva percorso ben 759 metri.

La distanza coperta dal rover è leggermente superiore a quella che avrebbe percorso seguendo una linea retta, un risultato attribuito all'abilità di AutoNav nel guidare Perseverance attorno alle rocce non visibili al team di missione. I rover robotici della NASA sono protetti da sistemi di navigazione automatica sin dal 1997, quando Sojourner, il primo rover marziano dell'agenzia, evitava rocce pericolose grazie a un navigatore basato su silicio.

Con l'evoluzione del software, le distanze percorribili sono aumentate con ogni nuovo rover inviato su Marte. Ora, grazie a potenti telecamere e a un computer dedicato all'elaborazione delle immagini, Perseverance non ha bisogno di fermarsi per decidere dove andare, poiché il sistema di guida automatico pianifica il percorso in tempo reale.

A proposito, sapete che dopo tre anni Curiosity ha finalmente raggiunto la sua destinazione?