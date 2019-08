Il rover Rosalind Franklin dell'ESA inizia i test per Marte

Come la NASA con il suo Mars 2020, anche l'ESA, insieme all'agenzia spaziale russa (Roscosmos), sta lavorando a un rover che arriverà sul Pianeta Rosso. Chiamato Rosalind Franklin, l'astronave deve ancora superare importanti test prima di essere lanciata il prossimo anno.

Il rover Rosalind Franklin ha terminato il montaggio presso una struttura di Airbus Defence and Space a Stevenage, in Inghilterra, questo mese. Per ultimo è stata montata la PanCam, una telecamera panoramica che aiuterà il personale della missione a guidare il rover e determinare quali rocce perforare.

La telecamera scruterà le rocce (analizzando la loro composizione) attorno al rover e trasmetterà alla Terra informazioni sulle loro caratteristiche in lunghezze d'onda sia visibili che vicine all'infrarosso (la foto in calce all'articolo è stata scattata proprio dalla PanCam).

Ora che la costruzione è completa, il rover è in viaggio verso una struttura Airbus a Tolosa, in Francia, dove il robot sarà sottoposto a quattro mesi di test. Gli ingegneri sottoporranno il velivolo a basse temperature e a forti vibrazioni, per simulare ciò che incontrerà durante il suo viaggio su Marte.

"Non vediamo l'ora di completare gli ultimi test prima che il rover venga dichiarato pronto per il volo e chiuso all'interno della piattaforma di atterraggio e del modulo di discesa che lo porteranno sulla superficie di Marte", ha affermato David Parker, direttore dell'ESA per l'esplorazione umana e robotica, in una dichiarazione.

La missione dovrebbe iniziare non prima del 26 luglio 2020 e arriverà su Marte nel marzo 2021. L'obiettivo principale del rover è quello di cercare tracce di vita (microbica) passata su Marte.