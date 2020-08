Questo rover in stile 'Steampunk' potrebbe esplorare un giorno l'infernale Venere

Come esplorare un pianeta talmente rovente da squagliare il piombo in pochi minuti? Grazie a uno speciale rover "Steampunk" che ha recentemente vinto un concorso della NASA. Il particolare veicolo spaziale utilizzerebbe "rulli e parafanghi", sostituendo i tradizionali sensori che possiamo trovare solitamente in questi mezzi.

Il Jet Propulsion Laboratory della NASA, infatti, sta prendendo in seria considerazione l'idea di includere alcuni di questi concetti innovativi sul prossimo rover per Venere, proposto per la prima volta nell'ambito del programma dell'agenzia spaziale americana "Innovative Advanced Concepts". La versione "malvagia" della Terra non viene esplorata dagli anni '70 e '80, anche se diversi paesi hanno osservato il mondo dall'alto.

Il veicolo che potrebbe esplorare Venere utilizza una piccola turbina eolica e molle per muoversi, riducendo la sua dipendenza da sistemi computerizzati e attrezzature avanzate. Si chiama "Automaton Rover for Extreme Environments" e si affiderebbe alla locomozione meccanica per eseguire le operazioni e seguire le istruzioni in modo autonomo. La missione potrebbe durare per mesi sulla superficie di Venere.

Per quanto riguarda il concorso, invece, il pubblico ha risposto con centinaia di proposte - esattamente 572 da ben 82 paesi. Il vincitore del primo posto ha ricevuto 15.000 dollari, mentre altri premi in denaro sono stati assegnati anche ad altri vincitori e finalisti. "La risposta della comunità è stata incredibile e migliore di quanto avessi mai immaginato", ha dichiarato Jonathan Sauder del JPL. "C'erano così tante grandi idee e concetti ben sviluppati che oltre al primo, al secondo e al terzo posto, abbiamo deciso di aggiungere due finalisti e altre 10 menzioni d'onore in riconoscimento del fantastico lavoro svolto da questo progetto".

Il vincitore del rover Steampunk è Youssef Ghali.