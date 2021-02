Il rover Yutu-2 ha fatto una curiosa scoperta sul lato nascosto della Luna

Vi abbiamo ampiamente raccontato della missione del lander cinese Chang'e 4, e del suo compagno rover Yutu-2, che stanno esplorando il lato nascosto della Luna. Dopo essere stati ibernati durante il freddo intenso della notte lunare, i due veicoli hanno ripreso le loro attività il 6 febbraio di questo mese.

Un giorno lunare prima, il rover si è imbattuto in un curioso esemplare di roccia che il team ha iniziato a chiamare "pietra miliare" ("milestone"). Gli esperti si sono imbattuti in una "strana" pietra allungata che - secondo loro - meritava un'attenta ispezione da vicino. Il team ha quindi pianificato di analizzare la roccia con lo strumento VNIS (Visible and Near-Infrared Imaging Spectrometer).

La scoperta è davvero emozionante - almeno per gli scienziati lunari - perché un frammento con questa forma sembra indicare che la roccia sia geologicamente giovane e sia finita in questo luogo relativamente di recente. "Sembra avere una forma simile a un frammento e sporge dal terreno. È decisamente insolito", ha detto a Space.com Dan Moriarty, membro del programma post-dottorato della NASA presso il Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland.

È possibile che una roccia con queste proporzioni possa essere stata prodotta da un processo noto come spallazione - causato da un impatto di un meteorite -, in cui frammenti intatti di roccia vengono espulsi dalla superficie vicina senza subire il lo stesso grado di pressioni shock che subisce l'obiettivo immediato, sempre secondo Moriarty. Ovviamente, ricordiamo che questa è solo un'ipotesi.

Dovremmo aspettare il rilascio ufficiale del rapporto dell'agenzia spaziale cinese prima di sapere tutta la verità.