Il rover Yutu 2 ha fatto una scoperta curiosa sul lato nascosto della Luna

Sul lato nascosto della Luna è possibile trovare il rover Yutu 2 che sta esplorando il nostro satellite. Recentemente, il veicolo spaziale ha individuato un "oggetto a forma di cubo" all'orizzonte a nord e a circa 80 metri di distanza a novembre durante il 36° giorno lunare della sua missione.

Il canale Our Space di divulgazione scientifica in lingua cinese, affiliato con la China National Space Administration (CNSA), si è riferito alla scoperta con il titolo di "capanna misteriosa". Ovviamente nessuna "capanna", semplicemente questa roccia (che potrete vedere in calce alla notizia) sembrerebbe essere un grande masso che è stato scavato da un evento di impatto.

Gli esperti dietro il rover Yutu 2, comunque, analizzeranno da vicino la zona per i prossimi 2-3 mesi. Il rover, insieme al lander Chang'e 4 a, si trova sul lato nascosto della Luna dal 3 gennaio 2019. Fino ad oggi il veicolo spaziale cinese ha attraversato il cratere Von Kármán, largo 186 chilometri, e ha fatto molte scoperte davvero interessanti, come la presenza di una sostanza gelatinosa.

La Cina sta impiegando molte risorse nell'esplorazione dello spazio. Recentemente, oltre ad aver inaugurato la loro stazione spaziale, i funzionari del paese hanno parlato della costruzione di una nave spaziale lunga qualche chilometro. Non solo: gli scienziati della Cina stanno lavorando a un prototipo di reattore nucleare 100 volte più potente di quello della NASA.