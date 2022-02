Rover Yutu 2 sorprende ancora: scoperto altro corpo misterioso su lato nascosto della Luna

Continua la missione cinese del rover Yutu 2 e, dopo la scoperta di “oggetti a forma di cubo” sul lato nascosto della Luna, ancora una volta ci sorprende con l’affascinante scoperta di due piccole sfere di vetro perfettamente intatte. Cosa ci possono svelare sul passato e presente del nostro caro satellite?

Le sfere in questione sono state osservate e immortalate con la telecamera del rover dal geologo Zhiyong Xiao della Sun Yat-sen University e dell'Accademia cinese delle scienze, e i risultati della analisi sono disponibili sull’ultimo Science Bulletin.

Nella ricerca viene spiegato come quei “globi di vetro traslucido” non sono ancora noti nel dettaglio per quanto riguarda la composizione, ma è quasi certo che, date le circostanze delle loro scoperte, si siano formate con l’impatto di meteoriti lunari e la fusione conseguente del vetro vulcanico detto anortosite. Le dimensioni sono importanti rispetto a scoperte analoghe del passato, dato che si parla di un diametro che va dai 15 ai 25 millimetri.

L’analisi della composizione ci permetterà di capire l’effettiva origine di queste misteriose sfere di vetro: “La peculiare morfologia, geometria e contesto locale dei globuli di vetro sono coerenti con l'essere originati dall’impatto [dei meteoriti lunari]. Come prima scoperta, questo studio fornisce promettenti obiettivi di campionamento per rivelare la storia dell'impatto iniziale della Luna”, hanno scritto gli esperti coinvolti nella ricerca.

