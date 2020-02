Il rover Yutu-2 fa una 'strana' scoperta sul lato oscuro della Luna

Il rover lunare cinese Yutu-2 sembra aver scoperto quelle che sembrano essere delle rocce relativamente "giovani" durante le sue attività di esplorazione del lato oscuro della Luna, il 13esimo giorno lunare della missione, a dicembre 2019.

Un'attenta ispezione delle rocce da parte della squadra di rover ha rivelato una piccola erosione, causata da micrometeoriti e dagli enormi cambiamenti di temperatura durante la notte e il giorno lunare. Tale anomalia suggerisce che i frammenti siano relativamente giovani. Queste informazioni potrebbero completare le intuizioni sulla storia geologica e l'evoluzione dell'area del cratere Von Kármán.

La luminosità relativa delle rocce ha anche indicato che i detriti potrebbero aver avuto origine in un'area molto diversa da quella che Yutu-2 sta esplorando. Le dimensioni, la forma e il colore delle rocce forniscono diversi indizi sulla loro origine. "Poiché sembrano tutte abbastanza simili per dimensioni e forma, è ragionevole immaginare che potrebbero essere tutte uguali", afferma a Space.com Dan Moriarty, del Goddard Space Flight Center NASA.

Le immagini ad alta risoluzione di questo ritrovamento non sono ancora state rilasciate. Secondo Moriarty le rocce potrebbero essersi formate dopo i maggiori eventi di riemersione nel cratere di Von Kármán. "10-100 milioni di anni o 1-2 miliardi di anni. È davvero difficile dirlo con certezza." Per saperne di più, il team di Yutu-2 ha analizzato uno dei campioni con lo strumento Visible and Near-infrared Imaging Spectrometer (VNIS), che rileva la luce diffusa o riflessa dai materiali per rivelarne la composizione.

Attualmente, il lander Chang'e-4 e il rover Yutu-2 (che ha completato ogni record di permanenza sul nostro satellite) hanno completato il loro 14° giorno lunare il 31 gennaio. Il loro quindicesimo giorno (ancora in corso) è iniziato il 17 febbraio.