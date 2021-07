Il rover Zhurong della Cina su Marte ci invia delle foto dei suoi 'rottami'

Su Marte non c'è solo il rover Perseverance della NASA, ma anche Zhurong, il rover della Cina. Lunedì 12 luglio il veicolo spaziale del paese, infatti, si è avvicinato alla sua zona d'atterraggio e ha dato un'occhiata più da vicino al paracadute e al guscio con cui è arrivato sano e salvo sulla superficie del Pianeta Rosso.

Zhurong ha colto l'occasione per scattare delle istantanee dei suoi "rottami" lasciati subito dopo il suo arrivo sul pianeta. Il guscio, per intenderci, è la copertura del rover e del lander che è stata utilizzata nel suo viaggio verso Marte attraverso gran parte della sua atmosfera.

Il rover fa parte di Tianwen 1, la prima missione cinese su Marte. Il veicolo è stato lanciato nel luglio 2020 ed è arrivato in orbita attorno al Pianeta Rosso lo scorso febbraio, circa una settimana prima che il rover Perseverance della NASA raggiungesse Marte. A meta maggio, il Zhurong si è separato dall'orbita Tianwen 1 ed è atterrato sul pianeta, facendo diventare la Cina il secondo paese ad essere atterrato sull'arido mondo.

L'obiettivo del rover cinese è quello di studiare la geologia e la topografia dei suoi dintorni e cercare ghiaccio d'acqua sepolto. La missione non durerà a lungo, poiché Zhurong è programmato per resistere almeno 90 giorni su Marte. L'orbiter Tianwen 1, che trasmette comunicazioni da e verso Zhurong, invece, funzionerà per almeno un anno marziano (all'incirca 687 giorni terrestri).

Troverete le immagini trasmesse dal veicolo spaziale qui sotto!