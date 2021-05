Il rover Zhurong della Cina ci mostra le prime incredibili foto da Marte

Insieme alla NASA, recentemente anche la Cina è sbarcata su Marte con il suo rover Zhurong il 14 marzo. Dopo essere atterrato su una pianura chiamata Utopia Planitia, il veicolo spaziale ha iniziato a mandare i primi segni del suo ottimale funzionamento: inviando fotografie del suo punto di vista del Pianeta Rosso.

Le immagini (che troverete come sempre in calce alla notizia) sono state rilasciate dalla China National Space Administration (CNSA) e mostrano i due robot che eseguono meticolosamente e matematicamente i loro primi passi dopo l'atterraggio: il lander ha esteso una minuscola rampa per aiutare la discesa di Zhurong, mentre quest'ultimo ha aperto i suoi pannelli solari per funzionare al meglio.

La missione lanciata dalla Cina è arrivata prima di quella della NASA, ma contrariamente all'agenzia spaziale americana, il paese - che ha molto meno esperienza della "rivale" a stelle e strisce - ha preferito osservare al meglio il Pianeta Rosso, così da studiare alla perfezione il punto per l'atterraggio e superando indenni i famigerati "7 minuti di terrore".

La missione Tianwen-1 è stata lanciato dal sito di lancio della navicella spaziale Wenchang nella provincia cinese di Hainan il 23 luglio del 2020, partendo per il suo viaggio di sette mesi verso il Pianeta Rosso. Adesso che il rover è finalmente atterrato sull'arido mondo, studierà la geologia e il clima del pianeta durante la sua missione pianificata di 90 giorni.

Insomma, la Cina è diventata il secondo paese ad effettuare un atterraggio di successo su Marte, staremo a vedere quello che scoprirà sulla sua superficie.