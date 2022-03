Il rover Zhurong della Cina ha fatto una grande scoperta su Marte

Il primo rover cinese mai atterrato su Marte è Zhurong, arrivato nell'Utopia Planitia, un bacino largo 3.300 chilometri, nell'emisfero settentrionale del corpo celeste nel maggio 2021. Da questo momento, il veicolo spaziale della Cina è arrivato sul Pianeta Rosso e ha studiato la geologia locale, la chimica della roccia e il clima locale.

Adesso, un nuovo studio condotto dal rover ha scoperto come il tempo e l'interazione con l'acqua abbiano alterato le rocce intorno al sito di atterraggio nel corso di milioni di anni. In particolare, un team di scienziati ha analizzato le immagini del Navigation and Topography Cameras (NaTeCam) del rover per osservare la struttura delle rocce.

Sono state trovate scanalature e incisioni da particelle trasportate dal vento, che sembrano essere interazioni con acqua o salamoia. "Le strutture rocciose osservate finora nel sito possono indicare sia la presenza di agenti atmosferici fisici - ad esempio, l'effetto sputtering, l'erosione del vento e il potenziale congelamento-disgelo", affermano gli esperti.

Il documento pubblicato dai ricercatori contiene molte informazioni preziose sulla fisica del suolo e sulla reazione al passaggio del veicolo spaziale. "Sembra che ci siano prove per un processo di contrazione-espansione, che può provenire dalla salamoia o da un effetto di congelamento/scongelamento o cambiamenti di temperatura davvero significativi", ha dichiarato a Space.com Kirsten Siebach, assistente professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Ambientali e Planetarie della Rice University. "Questo fa sì che le rocce si sfaldino. Ciò è coerente con ciò che abbiamo visto in altri siti di atterraggio su Marte, dove le rocce sono esposte in modo diverso rispetto alla Terra".

Sapete che recentemente la missione del rover Zhurong è stata completata?