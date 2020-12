Le rovine di Chernobyl potrebbero diventare patrimonio dell'umanità

Conosciamo tutti il nefasto destino di Chernobyl, in particolare Pripyat, il luogo più vicino alla centrale nucleare, abbandonato dopo il disastro e diventato una "città fantasma". Nonostante la natura abbia riconquistato il luogo che una volta apparteneva a noi umani, ancora oggi migliaia di visitatori tornano per visitare questo posto.

"La zona di Chernobyl è già un punto di riferimento di fama mondiale", ha dichiarato all'Agence France-Presse la guida della zona Maksym Polivko. Per questo motivo, i funzionari hanno chiesto all'UNESCO di riconoscere la zona con uno status ufficiale, così da permettere di conservare al meglio le rovine intorno al sito.

Circa 124.000 turisti hanno visitato la zona lo scorso anno, un'onda di popolarità spinta in avanti dalla famosissima serie televisiva Chernobyl. Oleksandr Tkachenko, ministro della Cultura dell'Ucraina, ha dichiarato che l'ottenimento dello status di "Patrimonio dell'UNESCO" potrebbe promuovere la zona di esclusione come "un luogo della memoria" che metterebbe in guardia l'umanità e diventerebbe un monito per il futuro.

La domanda che molti di voi si faranno è: il sito di Chernobyl (esplorato recentemente da un drone) ha le carte in regola per diventare un sito patrimonio dell'umanità? Per esserlo, deve soddisfare almeno uno di dieci criteri che si dividono in "culturali" e "naturali" (consultabili tutti su Wikipedia).

Ecco, ad esempio, i criteri culturali:

Il sito deve rappresentare un capolavoro del genio creativo umano; Deve testimoniare un cambiamento considerevole culturale in un dato periodo in campo archeologico, architettonico, tecnologico, artistico o paesaggistico; Deve apportare una testimonianza unica o eccezionale su una tradizione culturale o della civiltà; Il sito deve offrire un esempio eminente di un tipo di costruzione architettonica o del paesaggio o tecnologico di uno dei periodi della storia umana; Deve essere un esempio eminente dell'interazione umana con l'ambiente; Il sito deve essere direttamente associato a avvenimenti legati a idee, credenze o opere artistiche e letterarie con un significato universale.

Chernobyl diventerà mai un sito patrimonio dell'UNESCO? Difficile dirlo.